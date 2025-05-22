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Калуга-поиск

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В Калуге пройдут полевые учения поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"

В Калуге пройдут полевые учения поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"

В Калуге 31 мая пройдут полевые учения с волонтерами поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Всех желающих приглашают в субботу, 31 мая в 10 часов утра, в Калужский бор принять участие в обучении по поиску людей на природе.

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