Российская группировка на орбите выросла до 400 космических аппаратов и спутников

В этом году выведено 60 аппаратов Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным рассказал о численности российской орбитальной группировки, а также о количестве выведенных на орбиту аппаратов в 2026 году.
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