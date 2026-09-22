Российская группировка на орбите выросла до 400 космических аппаратов и спутников

В этом году выведено 60 аппаратов Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным рассказал о численности российской орбитальной группировки, а также о количестве выведенных на орбиту аппаратов в 2026 году.