Военнослужащие ЦВО продолжают совершенствовать навыки по тактической медицине в Екатеринбурге

Для занятий на полигоне были оборудованы учебные точки: штатные средства, обязательные к нахождению в армейской аптечке и какими подручными средствами их можно заменить при необходимости, виды ранений и способы оказания первой медицинской помощи и самопомощи, организация эвакуации условно раненного военнослужащего с помощью штатных носилок, подручных средств и на руках.