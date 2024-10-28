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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие ЦВО продолжают совершенствовать навыки по тактической медицине в Екатеринбурге

Военнослужащие ЦВО продолжают совершенствовать навыки по тактической медицине в Екатеринбурге

Для занятий на полигоне были оборудованы учебные точки: штатные средства, обязательные к нахождению в армейской аптечке и какими подручными средствами их можно заменить при необходимости, виды ранений и способы оказания первой медицинской помощи и самопомощи, организация эвакуации условно раненного военнослужащего с помощью штатных носилок, подручных средств и на руках.

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