Гренландия подойдет США для базы северного флота

Новые площадки для размещения самолетов с ядерным оружием, пункты базирования подлодок и кораблей, крупные запасы редкоземельных металлов – все это может получить Дональд Трамп в случае установления контроля над Гренландией.
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