Полиция задержала во Владимире укравших 11 млн у бойцов СВО

Сотрудники полиции задержали трех жителей Владимирской области, которые подозреваются в серии краж на общую сумму свыше 11 миллионов рублей с банковских карт участников СВО, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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