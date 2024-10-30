Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Полиция задержала во Владимире укравших 11 млн у бойцов СВО

Полиция задержала во Владимире укравших 11 млн у бойцов СВО

Сотрудники полиции задержали трех жителей Владимирской области, которые подозреваются в серии краж на общую сумму свыше 11 миллионов рублей с банковских карт участников СВО, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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