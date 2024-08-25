МИД Китая: США должны прекратить очернять КНР в вопросе Украины

Соединенные Штаты должны перестать очернять Китай и оказывать на него давление в украинском вопросе. Такое заявление сделал представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР, чьи слова привело РИА «Новости».
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