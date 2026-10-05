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"Ненавижу эту стадию исцеления". Алеся Кафельникова подогрела слухи о проблемах в браке

"Ненавижу эту стадию исцеления". Алеся Кафельникова подогрела слухи о проблемах в браке

Алеся Кафельникова, которая сейчас отдыхает с дочерью в Сингапуре, подогрела слухи о проблемах в браке с 40-летним предпринимателем Георгием Петришиным.

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