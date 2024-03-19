22 марта планета отмечает Всемирный День воды

В 2024 году тема памятной даты – «Вода и мир». В Организации объединенных наций отмечают, что больше трех млрд человек зависят от водоемов, пересекающих государственные границы, однако, соглашения об их совместном использовании есть только у 24 стран.
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