В России принят закон о поддержке развития ИИ

Федеральный закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации» подписан президентом страны Владимиром Путина и опубликован 26 июля на сайте официального опубликования правовых актов.
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