Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 560 подписчиков

Епископ Гедеон назвал условия для единства Руси после раскола

Епископ Гедеон назвал условия для единства Руси после раскола

Бывший настоятель Десятинного монастыря в Киеве, епископ Гедеон, заявил, что объединение народов, как во время Крещения Руси, возможно лишь через уничтожение церковного раскола на Украине и возвращение к исторической справедливости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии