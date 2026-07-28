Епископ Гедеон назвал условия для единства Руси после раскола

Бывший настоятель Десятинного монастыря в Киеве, епископ Гедеон, заявил, что объединение народов, как во время Крещения Руси, возможно лишь через уничтожение церковного раскола на Украине и возвращение к исторической справедливости.
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