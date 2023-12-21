В Магаданской области полицейские и общественники провели акцию «Осторожно! Мошенники!». В поселке Палатка Хасынского муниципального округа инспекторы ГИБДД и член Общественного совета при ОМВД России по Хасынскому району Татьяна Джансыз рассказали прохожим о том, как защитить свои денежные средства от преступных посягательств.
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