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Закон, порядок, государство

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В Магаданской области полицейские и общественники провели акцию «Осторожно! Мошенники!»

В Магаданской области полицейские и общественники провели акцию «Осторожно! Мошенники!»

В Магаданской области полицейские и общественники провели акцию «Осторожно! Мошенники!». В поселке Палатка Хасынского муниципального округа инспекторы ГИБДД и член Общественного совета при ОМВД России по Хасынскому району Татьяна Джансыз рассказали прохожим о том, как защитить свои денежные средства от преступных посягательств.

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