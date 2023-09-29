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Как сейчас зарабатывает измученная скандалами Лия Ахеджакова после отъезда из РФ

Как сейчас зарабатывает измученная скандалами Лия Ахеджакова после отъезда из РФ

Народная артистка России Лия Ахеджакова всегда была известна своим строптивым нравом. Ее резкие высказывания и критика в адрес руководства страны вызвали неоднозначные реакции общественности.

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