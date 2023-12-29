Эксперт Зайцев назвал топ-3 рисков при покупке квартир в 2024 году

За последние полгода ипотечное кредитование в России, а вместе с ним и рынок недвижимости претерпели ряд существенных изменений: от достаточно резкого роста ключевой ставки до трансформации существующих льготных программ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии