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Военные новости ★ спецоперация

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Военнослужащие переброшенной в Часов Яр 24-й бригады ВСУ жалуются на применение

Военнослужащие переброшенной в Часов Яр 24-й бригады ВСУ жалуются на применение ВС РФ «всех возможных видов оружия» Военнослужащие переброшенной в Часов Яр 24-й бригады ВСУ жалуются на применение ВС РФ «всех возможных видов оружия»Переброшенные в Часов Яр для сдерживания наступления российских войск подразделения 24-й отдельная механизированная бригада ВСУ, понеся значительные потери, отступили сразу на нескольких участках фронта в городе и окрестностях.

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