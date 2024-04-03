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В МИД отреагировали на участие наемников из Швеции в СВО

В МИД отреагировали на участие наемников из Швеции в СВО

Москва осведомлена о фактах участия шведских наемников в боевых действиях на стороне Киева, но попытки МИД Швеции легитимизировать таких "солдат удачи" говорят о полном безразличии Стокгольма к судьбе своих граждан.

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Комментарии
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Eduard
Чембольше шведрв убьют,тем лучше!Швеция потонет ои похорон!
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13 час.
Eduard
Там в Швеции над монилой таких негодяев будут долго и нудно рассазывать,о том что они выполнили свой &quot;долг&quot;! Перед кем долг? Перед Украиной долг? Он Украине чтонто должее вообще? Чего вы дурите людей!
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13 час.
Eduard
Эти европейцы и американцы буквально на ходу Правила и Законы придумывают,естественно к своей пользе!
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13 час.

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