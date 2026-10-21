© ShutterstockБеспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировали в небе над Белгородом. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Белгорода и области».
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