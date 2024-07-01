Песков: РФ предстоит большая работа во время председательства в СБ ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что РФ во время председательства в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) предстоит большая работа, поскольку "повестка дня загружена".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии