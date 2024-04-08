Лопнула труба отопления в квартире — кто то виноват, что делать

Если течет труба отопления, то это не просто неприятность, а возникновение аварийной ситуации. Причем если прорыв трубы произошел в многоквартирном доме, то меры нужно принимать срочно, чтобы не повредить имущество соседей.
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