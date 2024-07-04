Губернатор Севастополя распорядился рубить провода и ждать

Таким способом решения проблемы с бесхозными кабелями с ним поделились московские друзья-чиновники. На заседании городского правительства Михаил Развожаев был возмущен что не решается вопрос с электрическим кабелем, который оголился в земле после недавних сильных дождей.
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