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Аргументы недели

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Губернатор Севастополя распорядился рубить провода и ждать

Губернатор Севастополя распорядился рубить провода и ждать

Таким способом решения проблемы с бесхозными кабелями с ним поделились московские друзья-чиновники. На заседании городского правительства Михаил Развожаев был возмущен что не решается вопрос с электрическим кабелем, который оголился в земле после недавних сильных дождей.

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