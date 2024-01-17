«РФ блефует и никогда не выполняет своих угроз» – Зеленский призвал Запад перейти все «красные линии»

Олег Самойлов Надо НЕ Львов и НЕ Киев угомонить, а сравнять с земелькой лондОн и фашингтон! Они все равно не ответят, зассат вякать! Только спросят, а на за шо?

Erl Schweizer Актер Зеля отыграл свою роль, пора его убирать со сцены.