Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«РФ блефует и никогда не выполняет своих угроз» – Зеленский призвал Запад перейти все «красные линии»

«РФ блефует и никогда не выполняет своих угроз» – Зеленский призвал Запад перейти все «красные линии»

Политнавигатор Запад напрасно оглядывается на Москву и с осторожностью относится к санкциям и поддержке Украины – ни одна из угроз России не оправдалась, а каждое возмущение оказалось лишь блефом.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Надо НЕ Львов и НЕ Киев угомонить, а сравнять с земелькой лондОн и фашингтон! Они все равно не ответят, зассат вякать! Только спросят, а на за шо?
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4 час.
Erl Schweizer
Актер Зеля отыграл свою роль, пора его убирать со сцены.
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4 час.
Владимир Козлов
Для Запада и прочих воспитанных в ненависти к России, он говорит очень убедительно. Они же не знают или им не дают выслушать нашу точку зрения на те же самые события.
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3 час.

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