Дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции

На Ямале несовершеннолетние дети участников спецоперации смогут бесплатно посещать кружки и секции. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства округа, данная мера поддержки распространяется на три окружных учреждения: МВК имени И.
На Ямале несовершеннолетние дети участников спецоперации смогут бесплатно посещать кружки и секции. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства округа, данная мера поддержки распространяется на три окружных учреждения: МВК имени И.
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