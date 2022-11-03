smi.today

4 016 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Вот и кто теперь ватник ?😜«Перемога близко!...
  • holms sherlok
    она свой выбор сделала, пускай на корпоративе у зеле подпевает....Певица Глюкоза ре...
  • Сергей Анисимов
    Давно пора. За год только не спать на посту в карауле еле-еле привыкают.Предложение верну...

Дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции

Дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции

На Ямале несовершеннолетние дети участников спецоперации смогут бесплатно посещать кружки и секции. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства округа, данная мера поддержки распространяется на три окружных учреждения: МВК имени И.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх