Полный список победителей премии «Оскар-2023»

Полный список победителей Оскара 2023: • Лучший фильм:«Все везде и сразу» • Лучшая режиссура:Дэниэл Кван, Дэниэл Шайнерт — «Все везде и сразу» • Лучшая мужская роль:Брендан Фрэйзер — «Кит» • Лучшая женская роль:Мишель Йео — «Все везде и сразу» • Лучшая мужская роль второго плана:Ке Хюи Куан — «Все везде и сразу» • Лучшая женская роль второго плана:Джейми Ли Кертис — «Все везде и сразу» • Лучший оригинальный сценарий:Дэниэлы — «Все везде и сразу» • Лучший адаптированный сценарий:Сара Полли — «Говорят женщины» • Лучший международный фильм:«На Западном фронте без перемен» — Германия • Лучший анимационный фильм:«Пиноккио Гильермо дель Торо» • Лучший оригинальный саундтрек:Фолькер Бертельман — «На Западном фронте без перемен» • Лучшая песня:"Naatu Naatu" — «RRR: Рядом ревет революция» • Лучшая операторская работа:Джеймс Френд — «На Западном фронте без перемен» • Лучший монтаж:Пол Роджерс — «Все везде и сразу» • Лучший дизайн костюмов:Рут И.