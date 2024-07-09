Наёмники самого высоко уровня заканчивают свою карьеру и жизненный путь в боях с русской армией.В свежих статических сводках Минобороны России говорится о том, что число погибших за ВСУ иностранных наемников с начала спецоперации перевалило за шесть тысяч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии