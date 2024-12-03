ФТС решила отказаться от новых требований к ввозу холодильников

Федеральная таможенная служба (ФТС) не стала ужесточать требования к ввозу в Россию товаров, содержащих хладагенты, таких как холодильники и кондиционеры, по решению Министерства природных ресурсов и экологии.
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