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ФТС решила отказаться от новых требований к ввозу холодильников

ФТС решила отказаться от новых требований к ввозу холодильников

Федеральная таможенная служба (ФТС) не стала ужесточать требования к ввозу в Россию товаров, содержащих хладагенты, таких как холодильники и кондиционеры, по решению Министерства природных ресурсов и экологии.

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