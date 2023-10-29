В центральном аппарате СК России поставлены на контроль результаты расследования уголовных дел о фактах хулиганства в Москве

Широкое распространение в социальных сетях получила информация о противоправных действиях в отношении двух жительниц Москвы, пострадавших от действий уроженца Республики Таджикистан, применившего из хулиганских побуждений травматический пистолет на остановке общественного транспорта и в пассажирском автобусе.
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