В центральном аппарате СК России поставлены на контроль результаты расследования уголовных дел о фактах хулиганства в Москве

Широкое распространение в социальных сетях получила информация о противоправных действиях в отношении двух жительниц Москвы, пострадавших от действий уроженца Республики Таджикистан, применившего из хулиганских побуждений травматический пистолет на остановке общественного транспорта и в пассажирском автобусе.