Конгрессмены США приняли закон о военной помощи Киеву. На Трампа больше рассчитывать нельзя. России нужно побеждать во что бы то ни стало, ведь Запад сдержал обещание о предоставлении помощи, а Киев получил сигнал к атаке российских городов.
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