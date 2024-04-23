Запад сдержал обещание: Киев получил сигнал на атаку российских городов

Конгрессмены США приняли закон о военной помощи Киеву. На Трампа больше рассчитывать нельзя. России нужно побеждать во что бы то ни стало, ведь Запад сдержал обещание о предоставлении помощи, а Киев получил сигнал к атаке российских городов.