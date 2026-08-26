🚨 В школах Крыма будут ставить оценки за поведение. Кого коснётся эксперимент? В Симферополе и Симферопольском районе запускают пилотную программу — теперь дисциплина учеников будет официально оцениваться.
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🚨 В школах Крыма будут ставить оценки за поведение. Кого коснётся эксперимент? В Симферополе и Симферопольском районе запускают пилотную программу — теперь дисциплина учеников будет официально оцениваться.