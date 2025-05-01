В Сенате США поддержали проект «сокрушительных» санкций против РФ

Американский сенатор Линдси Грэм (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что 72 законодателя поддержали его проект о новых «сокрушительных» антироссийских санкциях и это позволит вынести этот документ на рассмотрение Палатой представителей.