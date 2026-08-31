Индекс Московской биржи вырос на 0,5% в понедельник

Индекс Московской биржи достиг отметки 2115 б.п., лидером роста стали акции Алросы (+3%), Сбербанка (+1%) и ГМК Норникель (+0,9%).
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