Уровень воды в реке Ишим в тюменском Абатском поднялся до 1215 см

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области поднялся достиг отметки в 1215 см. Об этом свидетельствуют данные гидрологического бюллетеня, он появился в Telegram-канале информцентра местного правительства.
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