RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 276 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    "Молодец"терешка ,разрушил город к хренам и ради чего?В Сумской области...
  • Sergiy Che
    Пора уже, пора германскому халифату появиться!! 😉Bild: в Гамбурге ...
  • Сергей Иванов
    До финала он никогда не доходит. Не боец. Его место третье.Медведев победил ...

Уровень воды в реке Ишим в тюменском Абатском поднялся до 1215 см

Уровень воды в реке Ишим в тюменском Абатском поднялся до 1215 см

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области поднялся достиг отметки в 1215 см. Об этом свидетельствуют данные гидрологического бюллетеня, он появился в  Telegram-канале информцентра местного правительства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх