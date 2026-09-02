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Царьград

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Simple Flying: Самолет LATAM потерял управление в Европе при посадке

Simple Flying: Самолет LATAM потерял управление в Европе при посадке

Пассажирский самолет компании LATAM с рейса из Сан-Паулу в Каскавел потерял управление из-за дождя и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Европе.

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