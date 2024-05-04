Киевские власти призывают украинцев смотреть пасхальные богослужения онлайн

Местные власти в Киеве призывают украинцев участвовать в пасхальных богослужениях онлайн, а не ходить в церковь из соображений безопасности, говорится в заявлении городской военной администрации, которое цитирует издание Kyiv Independent.
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