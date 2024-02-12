Во Владивостоке отпраздновали Новый год по лунному календарю

Владивосток, 11 февраля /Синьхуа/ -- В субботу во Владивостоке, столице Дальневосточного федерального округа России, впервые отметили Новый год по восточному лунному календарю на главной площади города в рамках общегородского праздника.
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