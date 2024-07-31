Ольга Бузова перестала выступать после скандал с бывшим

Ведущая и певица Ольга Бузова отменила все концерты. Артистка сейчас находится в Колумбии, принимая участие в съемках реалити-шоу, и, вероятно, не осведомлена о новом скандале, разразившемся вокруг ее имени на родине.
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