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ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Тенерифе сыграет с «Барселоной» и другие матчи

«Бильбао» примет действующего чемпиона «Реал». «Тенерифе» дома сыграет с «Барселоной». АСВ Регулярный чемпионат Манреса – Гран-Канария Дата проведения 13 октября, 13.

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