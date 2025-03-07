ТАСС: прокурор запросил для соучастников хищения у Волочковой сроки до 20 лет

Представитель гособвинения запросил у суда для руководителей брокерской компании QBF, являющихся обвиняемыми в хищении 1,7 млн рублей у заслуженной артистки России, примы-балерины Анастасии Волочковой по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сроки от 14 до 20 лет лишения свободы.