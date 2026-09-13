МТС переименовал свою сеть в «MTS 5G» — даже там, где никакого 5G нет С 10 сентября новое название отображается у всех абонентов независимо от того, к какой сети подключён смартфон — 3G, 4G или 5G.
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