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Дорожное радио

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Не пиар! Оксана Акиньшина и Данила Козловский замечены на свидании

Не пиар! Оксана Акиньшина и Данила Козловский замечены на свидании

В последнее время Данила Козловский будто испарился, поговаривали, что актёр уехал в США и возобновил отношения с бывшей возлюбленной и дочерью, но оказывается, дела у артиста идут куда лучше, ведь недавно его заметили с бывшей коллегой по фильму.

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