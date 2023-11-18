Не пиар! Оксана Акиньшина и Данила Козловский замечены на свидании

В последнее время Данила Козловский будто испарился, поговаривали, что актёр уехал в США и возобновил отношения с бывшей возлюбленной и дочерью, но оказывается, дела у артиста идут куда лучше, ведь недавно его заметили с бывшей коллегой по фильму.
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