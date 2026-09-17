Карседо назвал самый важный в эмоциональном плане матч для «Спартака» на старте сезона

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча 9-го тура РПЛ против «Факела» (1:0) раскрыл, какая игра на старте чемпионата стала самой важной для команды.
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