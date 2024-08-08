«Роскосмос» отправит туристов на МКС Невероятное приключение предлагает ко...

«Роскосмос» отправит туристов на МКСНевероятное приключение предлагает компания «Главкосмос». Компания, уполномоченная госкорпорацией «Роскосмос», объявила о запуске программы коммерческих пилотируемых полётов на Международную космическую станцию (МКС).
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