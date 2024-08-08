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«Роскосмос» отправит туристов на МКС Невероятное приключение предлагает ко...

«Роскосмос» отправит туристов на МКС Невероятное приключение предлагает ко...

«Роскосмос» отправит туристов на МКСНевероятное приключение предлагает компания «Главкосмос». Компания, уполномоченная госкорпорацией «Роскосмос», объявила о запуске программы коммерческих пилотируемых полётов на Международную космическую станцию (МКС).

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