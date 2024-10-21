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Российские войска нанесли новые удары по украинским военным тылам

Российские войска нанесли новые удары по украинским военным тылам

Известно о взрывах в Киеве, Одессе, Житомире, Кривом Роге. В Запорожье, подконтрольном режиму Зеленского, поразили судостроительный завод — один из ключевых.

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