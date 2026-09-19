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Взгляд сквозь объектив: истории, от которых сжимается сердце

Взгляд сквозь объектив: истории, от которых сжимается сердце

Перед вами работы филиппинского мастера и исследователя National Geographic — Ханны Рейес Моралес. Ее творческий метод заключается в возвращении исторической памяти и актуальных событий в контекст повседневности, а также в изучении того, как эти факторы влияют на обычную жизнь людей.

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