Взгляд сквозь объектив: истории, от которых сжимается сердце

Перед вами работы филиппинского мастера и исследователя National Geographic — Ханны Рейес Моралес. Ее творческий метод заключается в возвращении исторической памяти и актуальных событий в контекст повседневности, а также в изучении того, как эти факторы влияют на обычную жизнь людей.
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