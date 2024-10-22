Ферстаппен тормозил на 30 метров позже Норриса перед обгоном Ландо в США

Издание PlanetF1 поделилось телеметрией перед спорным эпизодом на Гран-при США. Стюарды наказали пилота «Макларена» Ландо Норриса за обгон конкурента из «Ред Булл» Макса Ферстаппена за пределами трассы за несколько кругов до финиша.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии