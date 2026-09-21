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test mazurok

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🏡 Двоим керчанам с инвалидностью дали квартиры Двое местных жителей, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний и имеющих инвалидность в 2024 году внесли в список льготников, но жилье им так и не было предоставлено, сообщили в прокуратуре Крыма.

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