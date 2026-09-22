Российские войска завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье. Официальное заявление Министерства обороны России не оставляет пространства для двусмысленных трактовок: подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий замкнули кольцо вокруг города.
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