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Несекретные материалы

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Крупнейшая онлайн-площадка в мире: эксперт объяснил, почему российскому предпринимателю стоит выйти на Amazon

Крупнейшая онлайн-площадка в мире: эксперт объяснил, почему российскому предпринимателю стоит выйти на Amazon

Эксперт в области онлайн-торговли, бизнес-тренер и основатель Amazonc.ru Семен Исакович прокомментировал ситуацию, связанную со сферой e-commerce в России, а также объяснил, почему российскому предпринимателю стоит выйти на американский онлайн-рынок Amazon.

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