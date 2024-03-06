6 марта 2024 – Международный день зубного врача: История и традиции даты

Поддерживать свое здоровье без хороших зубов не получится. Да и внешний вид плохие зубы подпортят. И как бы мы не боялись и не испытывали неприязнь к стоматологическому кабинету, поход к зубному врачу должен быть ежегодным.
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