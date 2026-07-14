Насильник расправился с женой и попытался инсценировать ее самоубийство

www.globallookpress.com/Bernhard Classen/imageBROKER.com В Великобритании 56-летнего мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство жены, которое он попытался выдать за самоубийство, сообщили 14 июля в Sky News.
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