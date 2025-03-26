В РАН выступили за увеличение возраста молодежи

Увеличение возраста молодежи целесообразно в связи с ростом средней продолжительности жизни. Об этом 26 марта заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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