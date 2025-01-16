«Не успели подойти к пулеметам»: боец рассказал о провале ВСУ в Нескучном

Боец ВС РФ Маэстро: при штурме Нескучного ВСУ не успели подойти к пулеметам Вооруженные силы Украины во время штурма российскими подразделениями группировки «Восток» Нескучного в ДНР не успели занять огневые точки, заявил ТАСС командир одного из подразделений группировки с позывным Маэстро.
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