«Не успели подойти к пулеметам»: боец рассказал о провале ВСУ в Нескучном

Боец ВС РФ Маэстро: при штурме Нескучного ВСУ не успели подойти к пулеметам Вооруженные силы Украины во время штурма российскими подразделениями группировки «Восток» Нескучного в ДНР не успели занять огневые точки, заявил ТАСС командир одного из подразделений группировки с позывным Маэстро.